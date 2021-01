Cronaca 359

Caltanissetta, omicidio Adnan: torna in libertà pakistano accusato di favoreggiamento

Due degli arrestati poco dopo il delitto erano stati trovati nella sua abitazione con i vestiti ancora sporchi di sangue

Rita Cinardi

19 Gennaio 2021 11:44

Il tribunale del riesame, in seguito al ricorso in Cassazione dell'avvocato Salvatore Baglio, ha disposto la scarcerazione di Mehdi Muhammad, 48enne pakistano arrestato per favoreggiamento dopo l'omicidio di Adnan Siddique. Due degli arrestati poco dopo il delitto erano stati trovati nell'abitazione di via Fornaia di Mehdi Muhammad con i vestiti ancora sporchi di sangue. Sempre nella stessa abitazione di via Fornaia era stato trovato un coltello di circa 30 centimetri utilizzato per il delitto. Sul corpo di Adnan, secondo i successivi accertamenti, gli assassini avrebbero infierito anche con dei giravite. Mehdi Muhammad si trovava agli arresti domiciliari. L'omicidio del pakistano Adnan Siddique, commesso la sera del 3 giugno scorso, che si era ribellato denunciando i caporali di alcuni suoi connazionali, è maturato nell'ambito dello sfruttamento di braccianti agricoli al centro dell'operazione Attila di carabinieri e polizia di Caltanissetta che hanno eseguito 11 arresti, connazionali della vittima.

