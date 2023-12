Cronaca 403

Caltanissetta, omicidio Adnan Siddique: chiesti 30 anni di carcere per il commando che pose fine alla sua giovane vita

Oggi pomeriggio la procura di Caltanissetta, rappresentata dai pm Chiara Benfante, Stefano Strino e Massimo Trifirò, ha formulato le richieste

Rita Cinardi

Chiesti 30 anni di carcere per i sette pakistani ritenuti responsabili della morte di Adnan Siddique, il 32enne ucciso la sera del 3 giugno di 3 anni fa a Caltanissetta per aver difeso i suoi connazionali vittime del caporalato. Secondo la procura sono loro ad aver fatto parte del commando che ha messo fine alla vita del giovane pakistano. Oggi pomeriggio la procura di Caltanissetta, rappresentata dai pm Chiara Benfante, Stefano Strino e Massimo Trifirò, ha chiesto 30 anni ciascuno per il 30enne Muhammad Shoaib, il 23enne Muhammad Sharjeel Awan, detto «Shery», il 26enne Bilal Ahmed, il 31enne Alì Imran, il 35enne Shujaat Ali, il 51enne Muhammad Mehdi e il 35enne Nawaz Muhammad (assistiti dagli avvocati Giuseppe Dacqui, Massimiliano Bellini, Rosario Di Proietto, Salvatore Baglio, Boris pastorello Giacomo Vitello). In particolare, secondo l’accusa sarebbero stati Alì, Shoaib, Bilal e Imran a fare irruzione nell’appartamento in centro storico del 32enne pakistano che è stato prima colpito con una bottigliata alla testa e poi ferito a morte con un cacciavite e due coltelli. Gli assassini avrebbero infierito su di lui sferrando 26 fendenti. Chiesti inoltre 16 anni e 7 mesi per il 40enne Arshad Muhammad, 10 anni e 7 mesi per il 36enne Shehzad Kuram, 2 anni e 10 mesi, per la 24enne Giada Giarratana e, il patteggiamento 4 anni e 5 mila euro di multa , per il 35enne Mohsin Ali. Sulle richieste dovrà decidere la Corte d’Assise presieduta dal giudice Roberta Serio.



