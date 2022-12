Cronaca 3094

Caltanissetta, oggi in Cattedrale i funerali di Marcello Tortorici ucciso la settimana scorsa

Per l'omicidio è indagato Kevin Fiore, 19 anni, che ha colpito l'uomo con una coltellata mortale al collo

Redazione

Si tengono oggi alle 15,30 in Cattedrale i funerali di Marcello Tortorici, l’uomo di 51 anni ucciso a Caltanissetta giovedì sera in via San Domenico. Dopo l’autopsia la procura ha consegnato la salma ai familiari per la celebrazione del funerale. Per l’omicidio del cinquantunenne è indagato Kevin Fiore, 20 anni tra qualche giorno, che avrebbe colpito l’uomo con una coltellata mortale alla gola.

Per la rissa registrata la settimana scorsa nel cuore del centro storico di Caltanissetta indagati oltre al ventenne ci sono il padre ed il fratello, Salvatore e Michele Fiore rispettivamente di 53 e 30 anni, e poi anche Massimo Tortorici di 45 anni, fratello della vittima, e Roberto Millaci di 50 anni. Alla identificazione di quanti quelli sera sono stati i protagonisti della baraonda sono giunti i carabinieri della Compagnia di Caltanissetta a conclusione di una indagine lampo.



