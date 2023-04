Cronaca 421

Caltanissetta, offese e minacce alla mamma: "Mi hai fatto lasciare con mia moglie, ti ammazzo". Assolto 52enne

Il reato contestato era quello di maltrattamenti in famiglia. L'avvocato Massimiliano Bellini, legale dell'uomo, è riuscito ad ottenere l'assoluzione nonostante il pm avesse chiesto 2 anni

Rita Cinardi

Assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della madre un 52enne nisseno. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, il pm aveva chiesto due anni di reclusione ma alla fine il giudice ha accolto le tesi della difesa assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste. Il 52enne nisseno era accusato di aver dato uno schiaffo alla madre 78enne e averla insultata più volte accusandola di essersi lasciato con la moglie per colpa sua. In particolare l’uomo che aveva appellato la madre con epiteti molto offensivi l’aveva accusata: “Hai fatto morire tuo figlio, tuo marito ti doveva fare il tabuto, ti doveva ammazzare”.

In un’altra occasione sempre dopo gli stessi epiteti offensivi l’aveva minacciata: “Mi hai fatto lasciare con mia moglie, ti ammazzo”, dopodiché l’aveva inseguita per casa costringendola a ripararsi dietro un tavolo. Davanti ai carabinieri, intervenuti per difendere la donna, aveva anche detto di non ascoltarla poiché era una persona anziana e che doveva morire di covid. Il tutto sotto i fumi dell’alcol di cui il 52enne avrebbe abusato. Nel corso del processo la donna, sentita come persona offesa, ha negato ogni accusa dicendo che, sì, in realtà a volte qualche parolaccia “volava” ma che poi ubriaco andava a dormire e tutto sarebbe finito lì. L’anziana ha negato anche di aver subito aggressioni fisiche, così come la sorella dell’imputato.



