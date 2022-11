Cronaca 208

Caltanissetta, offese ad Attilio Bolzoni: l'ex leader di Confindustria Antonello Montante citato a giudizio

L’udienza è stata fissata per il 7 marzo al tribunale di Caltanissetta dinanzi al giudice Nadia La Rana

Rita Cinardi

L’ex leader di Confindustria Antonello Montante è stato citato a giudizio per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del giornalista Attilio Bolzoni (nella foto). L’udienza è stata fissata per il 7 marzo al tribunale di Caltanissetta dinanzi al giudice Nadia La Rana. Montante, condannato a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico, nel ricorso per Cassazione aveva scritto alcune frasi nei confronti di Attilio Bolzoni che il giornalista, assistito dall’avvocato Raffaele Palermo, aveva trovato lesive della sua immagine. In particolare Montante aveva affermato: “Attilio Bolzoni, il giornalista che aveva preteso favori in denaro, non corrispostigli dallo scrivente”, “l’operazione, la quale ebbe come terminale Attilio Bolzoni che mercanteggiava con Cicero e Venturi e che non si muoveva certamente senza il collegamento funzionale con la criminalità imprenditoriale che era stata cacciata”, “il muoversi delle forze contrarie alla svolta antimafia che aveva massacrato per 10 anni l’imprenditoria mafiosa e che trovano l’espressione mediatica in Attilio Bolzoni”. Il pm Massimo Tirifò ha dunque disposto la citazione in giudizio fissando udienza per marzo.



