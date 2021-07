Cronaca 1109

Caltanissetta, occupò alloggio dei genitori alla loro morte: il giudice gli dà ragione e lo assolve

L'uomo era stato denunciato dall'Istituto Autonomo Case Popolari

Rita Cinardi

15 Luglio 2021 18:34

Assolto dall’accusa di occupazione abusiva un nisseno residente al villaggio Santa Barbara, S.A. le iniziali. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, era stato denunciato dall’Istituto Case Popolari. L’appartamento, da sempre, era stato abitato dai genitori, ai quali era stato assegnato legittimamente, e alla loro morte l’uomo è subentrato. Per il giudice Giuseppina Figliola, poiché S.A. conviveva stabilmente, fino alla sua morte, con la legittima proprietaria, che del resto era sua madre, il reato non sussiste. L’uomo, così come chiesto dall’avvocato Bellini, è stato assolto con formula piena.



