Caltanissetta, nuovo furto ai danni di un'auto: rubato dispositivo catalizzatore

La polizia indaga già su un altro furto avvenuto in via Paladini ai danni di due auto posteggiate in un condominio

Rita Cinardi

Una 21enne di Santa Caterina ha chiesto l'intervento della polizia a seguito del furto del dispositivo catalizzatore che si trovava nella marmitta. La donna, che era stata fuori città, aveva posteggiato la sua auto, una Fiat Punto, in via Rochester e al suo ritorno ha scoperto il furto. La polizia indaga già su un altro furto avvenuto in via Paladini ai danni di due auto posteggiate in un condominio. In questo caso i ladri avevano portato via i gruppi ottici dei due veicoli e danneggiato i cilindretti di tre garage per introdursi all'interno.



