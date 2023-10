Attualita 1833

Caltanissetta, nozze d'oro per Nunzia e Alessandro: festeggeranno i 50 anni insieme

A far festa con loro i figli e i nipoti. Domani rinnoveranno la loro promessa di matrimonio

Redazione

Cinquanta anni fa, il 04 ottobre del 1973, Alessandro e Nunzia si sono uniti in matrimonio nella chiesa Sacro Cuore di Caltanissetta. Oggi, Alessandro Battaglia, 73 anni, e Nunzia Bellomo, 69 anni si amano come il primo giorno e domani, in occasione del loro anniversario, rinnoveranno la loro promessa. A far festa con loro per questo giorno così importante i figli Sonia e Calogero, il genero Dario e la nuora Marcella, insieme ai nipoti Martina, Giulia e Alessandro.

"La vostra unione - scrivono i figli della bella coppia- è un modello di fedeltà, rispetto e comprensione, valori che avete trasmesso a noi figli. Siete il vero esempio dell’amore coniugale!"



