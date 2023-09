Caltanissetta, nozze d'oro per Mauro e Concetta Dellutri: dopo 50 anni è amore come il primo giorno

Caltanissetta, nozze d'oro per Mauro e Concetta Dellutri: dopo 50 anni è amore come il primo giorno

Una festa che la coppia ha condiviso con i figli Fabrizio, Danilo, Maria e i nipoti

Un traguardo dorato per un'altra coppia di Caltanissetta, che testimonia quanto sia possibile stare insieme una vita. Nozze d'oro per Mauro e Concetta Dellutri che ora come allora - era il 16 Settembre 1973 - si sono giurati ancora amore eterno nella chiesa di Regina Pacis. Un grande evento da incorniciare nell'album di famiglia. Una festa che la coppia ha condiviso con i figli Fabrizio, Danilo e Maria, il nipote Samuele e le nipoti Martina Sofia e Nicole i quali hanno ringraziato i nonni per l'esempio di saggezza e di genuino amore che hanno trasmesso con un matrimonio longevo.



