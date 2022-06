Caltanissetta, nozze d'oro per i coniugi Stefano Castronovo e Rosetta Salerno

Caltanissetta, nozze d'oro per i coniugi Stefano Castronovo e Rosetta Salerno

Festeggeranno i 50 anni di matrimonio con una celebrazione nella stessa parrocchia dove convolarono a nozze nel '72

Redazione

Nozze d’oro per i coniugi nisseni Stefano Castronovo dipendente delle Poste Italiane oggi in pensione e Rosetta Salerno. Oggi, 27 giugno 2022 hanno raggiunto il prezioso traguardo, dando testimonianza del valore sacro del matrimonio e della famiglia, dopo tanti di anni vita trascorsi insieme. Stefano e Rosetta rinnoveranno le loro promesse domani 28 giugno 2022 nella Chiesa di San Biagio di Caltanissetta come fecero quel lontano 27 giugno 1972 nella stessa parrocchia, circondati dall’affetto dei loro figli Salvatore e Marcella, con i rispettivi coniugi, della nipotina Paola, e da tutti i parenti.



