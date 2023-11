Attualita 939

Caltanissetta, nozze d'oro per Antonio Ragusa e Rosetta D'Asero

Per loro sono stati 50 anni vissuti all'insegna dell'amore e della serenità

Redazione

Cinquant’anni insieme. Tenendosi per mano hanno camminato, fianco a fianco, lungo la via della vita da quando, ragazzini, hanno scelto e voluto condividere ogni momento della loro esistenza. Scivolata via con serenità fino a raggiungere, adesso, un piacevolissimo traguardo. E, nel giorno delle nozze d’oro, Antonio Ragusa e Rosetta D’Asero, sposi dal 24 novembre del 1973, rivivono quelle emozioni di allora, con tanta saggezza in più sulle spalle maturata nelle primavere trascorse, ma con lo stesso spirito di allora. Con, però, accanto a loro, familiari e parenti che, negli anni, hanno arricchito di presenze e di gioia la loro famiglia.

I figli Luca, Rino, Dario e Claudio, che dalle loro unioni hanno regalato ai nonni Antonio e Rosetta sette nipoti, Sarah, Daniele, Elena, Sofia, Giulia, Giuliana e Valerio. Stretti nell’abbraccio dei loro cari, con la stessa emozione intensa di allora, gli sposi rinnovano il loro «sì» nella chiesa di Cozzo di Naro. Rinverdendo quella promessa di matrimonio mai sfiorita e che ha attraversato intatta questi cinquant’anni. Sposi felici, ora come allora. (Vincenzo Falci)



