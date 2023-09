Attualita 1052

Caltanissetta, nozze di diamante per Rosa Maira e Giovanni Scarantino: dopo 60 anni tornano a promettersi amore eterno

Era il 5 settembre del 1963 quando pronunciarono il loro primo "Sì". A loro e ai loro familiari gli auguri della redazione.

Redazione

Esattamente 60 anni fa pronunciavano il loro "Sì", oggi rinnovano la loro promessa. Nozze di diamante per i coniugi Rosa Maira e Giovanni Scarantino che, a 60 anni dal loro matrimonio, festeggiano quell'amore che non è mai sfiorito. Una vita coniugale vissuta all insegna dell'onestà, lavoro, amore, sacrifici, e con obiettivi fermi come pace, unione, dedizione alla famiglia, superando insieme tutte le sfide che la vita porta con sè, e vivendo le gioie che la vita offre, circondati dalla loro preziosa famiglia. Auguri per il loro anniversario che festeggeranno il 5 settembre.



