Caltanissetta, nove alloggi popolari alla Provvidenza consegnati alle famiglie

L’intervento dell’Iacp si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione

Redazione

Nove alloggi sociali, ricavati in due fabbricati nel quartiere storico di Provvidenza sono stati consegnati oggi alla comunità dall’IACP di Caltanissetta a completamento di un’importante attività di potenziamento del patrimonio pubblico abitativo realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e finanziata dall'Unione Europea, con fondi PO Fesr Sicilia 2014/2020 - Azione 9.4.1.

Presenti, fra gli altri al workshop di conclusione dei lavori, i rappresentanti dell’IACP Caltanissetta: il commissario straordinario Pasquale Mistretta, il Direttore Generale Antonino Mameli, il direttore dei lavori Danilo Rizza, il Sindaco Roberto Gambino e l’onorevole regionale Giuseppe Catania.

I lavori, effettuati dalla ditta COS. IT. s.r.l., hanno riguardato la ricostruzione integrale dei due fabbricati, con la messa in sicurezza degli edifici limitrofi e la ricostruzione del basolato originario. Da lì sono stati ricavati nove alloggi di diversa metratura, destinati a specifiche categorie di cittadini che, tramite un bando di assegnazione in fase di pubblicazione dal Comune, potranno accedere alle strutture pagando un affitto a canone calmierato, nella logica del social housing. Un anno fa era stata inaugurata la strada “Pio La Torre” nel Quartiere “Pegni Stazzone”, rientrante sempre nel progetto di riqualificazione e ristrutturazione edilizia, in favore dei soggetti beneficiari di alloggi sociali al fine di garantire benessere abitativo e integrazione, grazie anche allo sviluppo di collegamenti e residenze funzionali.

L’intervento dell’IACP si inserisce in un più ampio processo di riqualificazione – avviato già da qualche anno nel Quartiere Provvidenza dall’Amministrazione Comunale che ha visto l’avvio del “Progetto Pilota Provvidenza” inerente ai lavori di realizzazione di edilizia residenziale agevolata ed urbanizzazioni complementari in due isolati del Quartiere. Per info: www.viamazzinisocialhome.it



