Caltanissetta. Nonnina lasciata sola in casa per le feste: i soccorritori la trovano ancora viva ma denutrita

Una volta entrati dal balcone con un'autoscala i pompieri hanno constatato che l'anziana signora era ancora viva seppur in condizioni critiche

Rita Cinardi

Era sola da circa 7 giorni, ormai confusa, senza aver toccato né cibo né acqua. Un'anziana di 80 anni è stata trovata ieri pomeriggio dai soccorritori sola in casa, con difficoltà a camminare e denutrita. Quello che si è presentato di fronte a poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori del 118 ha dell'incredibile, considerato che le feste di Natale erano appena trascorse. A contattare il 112 sono stati i vicini insospettiti dal fatto che ormai non avevano più notizie dell'anziana vicina di casa, abitante in via Paladini, quartiere residenziale della città, da circa una settimana. Sono arrivati vigili del fuoco, polizia e un'ambulanza del 118 e le speranze di trovare la nonnina ancora viva erano ben poche. E invece una volta entrati dal balcone con un'autoscala i pompieri hanno constatato che l'anziana signora era ancora viva seppur in condizioni critiche. Il medico che l'ha visitata ha trovato la donna in un forte stato di denutrizione. La paziente è stata condotta al pronto soccorso del Sant'Elia dove le sono state prestate le cure del caso e nel frattempo sono stati avvisati i parenti.



