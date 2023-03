Cronaca 2932

Caltanissetta, nonna Maria Albicocco festeggia 101 anni circondata dall'amore di figli e nipoti

Insieme al marito Michele Palermo nel '70 aprì la "Dolciaria Romana", rimasta aperta per 50 anni

Rita Cinardi

Ha soffiato su 101 candeline Maria Albicocco, una delle nonnine nissene più anziane della città. Nonostante qualche linea di febbre anche quest'anno ha festeggiato il suo compleanno, raggiungendo il meraviglioso traguardo di 101 anni. Nonna Maria è nata a Caltanissetta l'11 marzo del 1922. A soli 16 anni sposò il suo unico amore Michele Palermo, classe 1916, dal quale ha avuto cinque figli: quattro femmine e un maschio. Oggi accanto a lei si contano sei nipoti, nove pronipoti e quattro trisnipoti. Maria, dopo 2 anni di matrimonio, si trasferì col marito Michele a Roma e insieme aprirono la pasticceria "La Siciliana". Nel '70 tornarono a Caltanissetta per aprire la "Dolciaria Romana", rimasta aperta per 50 anni. Insieme a suo marito riuscì a festeggiare le nozze d'oro. E' rimasta vedova nel 1994 e purtroppo recentemente ha anche assistito alla perdita del figlio Luciano. Oggi nonna Maria vive a casa con la figlia Clara e vicino alla figlia Katia che l'accudisce tutti i giorni. Oggi i suoi cari erano tutti con lei per festeggiare questo momento molto importante per tutta la famiglia.



