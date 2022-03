Eventi 1284

Caltanissetta, nonna Maria Albicocco compie 100 anni: nel '70 aprì con il marito la Dolciaria Romana

Ieri ai festeggiamenti per questo importante traguardo c'era anche il sindaco Roberto Gambino

Redazione

Maria Albicocco, nata a Caltanissetta l'11 marzo del 1922, compie oggi 100 anni. A soli 16 anni si sposò con Michele Palermo, classe 1916, dal quale ha avuto cinque figli: quattro femmine e un maschio. Oggi accanto a lei si contano sei nipoti, nove pronipoti e quattro trisnipoti. Maria dopo 2 anni di matrimonio si trasferì col marito Michele a Roma e insieme aprirono la pasticceria "La Siciliana". Nel '70 tornarono a Caltanissetta per aprire la "Dolciaria Romana", rimasta aperta per 50 anni. Insieme a suo marito riuscì a festeggiare le nozze d'oro. E' rimasta vedova nel 1994 e purtroppo recentemente ha anche assistito alla perdita del figlio Luciano. Oggi nonna Maria vive a casa con la figlia Clara e vicino alla figlia Katia che l'accudisce tutti i giorni. Ieri ai festeggiamenti per questo importante traguardo c'era anche il sindaco Roberto Gambino.



