Cronaca 965

Caltanissetta, non ha consumato rapporti sessuali con la sorella adottiva: assolto

La sentenza del Tribunale per i minorenni per un 35enne accusato di abusi sessuali sulla familiare quando era minorenne

Redazione

30 Novembre 2023 21:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-non-ha-consumato-rapporti-sessuali-con-la-sorella-adottiva-assolto Copia Link Condividi Notizia

Non ha abusato sessualmente della sorella adottiva. Così il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha assolto un uomo, M. C. le sue iniziali, il cui nome era finito nel registro degli indagati con l’accusa pesante. Il giovane, assistito dall’avvocato Calogero Buscarino, ha sempre respinto l’accusa e per lui oggi pomeriggio è arrivata l’assoluzione. Il processo è stato lungo e complesso perché sono saliti sul banco dei testimoni diversi testi. La procura per i minorenni per il ragazzo aveva chiesto una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione, il tribunale invece lo ha mandato assolto.

Secondo l’accusa l’uomo, che oggi ha 35 anni, aveva costretto la sorella a compiere e subire atti sessuali. Inizialmente l’avrebbe invitata a recarsi in bagno con lui o in luoghi apparati per consumare rapporti sessuali completi o di natura orale. Accuse adesso crollate con il dispositivo di assoluzione.



Non ha abusato sessualmente della sorella adottiva. Così il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha assolto un uomo, M. C. le sue iniziali, il cui nome era finito nel registro degli indagati con l'accusa pesante. Il giovane, assistito dall'avvocato Calogero Buscarino, ha sempre respinto l'accusa e per lui oggi pomeriggio è arrivata l'assoluzione. Il processo è stato lungo e complesso perché sono saliti sul banco dei testimoni diversi testi. La procura per i minorenni per il ragazzo aveva chiesto una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione, il tribunale invece lo ha mandato assolto. Secondo l'accusa l'uomo, che oggi ha 35 anni, aveva costretto la sorella a compiere e subire atti sessuali. Inizialmente l'avrebbe invitata a recarsi in bagno con lui o in luoghi apparati per consumare rapporti sessuali completi o di natura orale. Accuse adesso crollate con il dispositivo di assoluzione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare