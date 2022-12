Cronaca 583

Caltanissetta, non è stato bullismo ma una lite tra studenti: ricostruito quanto avvenuto fuori dal liceo "Volta"

A ricostruire la vicenda la polizia e l'istituto scolastico, totalmente estraneo a quanto accaduto fuori

Rita Cinardi

Non sarebbe stato un episodio di bullismo ma una lite tra studenti quella che si è verificata qualche giorno fa fuori dal liceo Scientifico di Caltanissetta. A ricostruire la vicenda la polizia e l'istituto scolastico, totalmente estraneo a quanto accaduto fuori. La lite, infatti, si sarebbe verificata nei pressi ma non davanti alla scuola. A quanto pare il giovane che è stato poi medicato in ospedale aveva già avuto una discussione con un altro ragazzo proseguita con scherzi sui social. Quel giorno il quindicenne, finite le lezioni, si stava avviando verso la minicar quando ha capito che un gruppetto di ragazzi amici dell’altro studente ce l’aveva con lui. A quel punto il ragazzo avrebbe preso una racchetta di padel dalla minicar brandendola contro uno del gruppo che, per tutta risposta, lo ha colpito con una borraccia di latta. Pare che alla fine a dividere i due siano stati degli studenti più grandi che accortisi della aggressione sono intervenuti . Dopodiché il giovane che ha ricevuto il colpo di borraccia in testa si è recato in ospedale dove è stato sottoposto alle cure del caso e dimesso con quattro giorni di prognosi.



