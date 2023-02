Caltanissetta. Noi con l'Italia entusiasta per l'invito della Lega: "Saremo un centrodestra unito in vista delle elezioni"

Caltanissetta. Noi con l'Italia entusiasta per l'invito della Lega: "Saremo un centrodestra unito in vista delle elezioni"

Il partito ha dato "la propria disponibilità a intraprendere un percorso comune che rispecchi anche la linea del Governo nazionale"

La dirigenza provinciale di Noi con l'Italia, in sintonia con la segreteria cittadina, accoglie favorevolmente l'auspicio del Capogruppo della Lega Oscar Aiello di creare una coalizione di centrodestra compatta anche a livello locale, al fine di presentare un programma unitario alle prossime amministrative del 2024, evitando di commettere gli

errori del passato. Del resto proprio il coordinamento provinciale di Noi con l'Italia, nel dicembre scorso, aveva anticipato tale iniziativa anche a mezzo stampa invitando le forze locali di centrodestra a un dibattito politico in vista delle future competizioni elettorali.

Noi con l'Italia ribadisce la propria disponibilità a intraprendere un percorso comune che rispecchi anche la linea del Governo nazionale, mettendosi a disposizione per il perseguimento di un progetto politico che abbia come fulcro la città di Caltanissetta, senza posizioni precostituite, ma forte del risultato conseguito alle ultime elezioni regionali a sostegno del Segretario Regionale di Noi con l’Italia, Avv. Massimo Dell'Utri. La volontà del confronto politico nasce soprattutto dall'interesse a concentrare il dibattito sui veri problemi che toccano da vicino gli interessi primari dei cittadini. Il direttivo cittadino, potendo vantare un fattivo sostegno a livello locale di persone

competenti e disposte a lavorare a beneficio dei cittadini nisseni, è già pronto, in vista delle prossime Amministrative, alla definizione di due liste di candidati al consiglio comunale riconducibili ai valori che contraddistinguono il nostro modo di essere, nonché all’individuazione, al proprio interno, di degnissime figure, anche con pregresse esperienze amministrative, da porre all’attenzione della coalizione di centrodestra come ipotesi di candidato Sindaco.

L'obiettivo principale di Noi con l'Italia è dare un contributo serio e trasparente, al fine di articolare risposte efficaci e tempestive ai problemi che affliggono ormai da troppo tempo la città di Caltanissetta. Infine anticipiamo che sarà cura del nostro Segretario cittadino procedere a convocare, nei prossimi giorni e nella data concordata con gli alleati di centrodestra, un'apposita riunione.

Il vice-coordinatore provinciale Alfedo Fiaccabrino e il coordinatore cittadino Salvatore Saia



