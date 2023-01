Cronaca 402

Caltanissetta, Nissa - Akragas di domenica 22 gennaio: tavolo tecnico stamattina in Questura

L’incontro è stato attenzionato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Redazione

Domenica 22 gennaio 2023, alle 15.30, nello stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta si disputerà l’incontro di calcio valevole per il campionato di Eccellenza Nissa – Akragas. L’incontro, connotato da profili di criticità dal punto di vista dell’ordine pubblico, a causa dell’accesa rivalità tra le due tifoserie organizzate, è stato attenzionato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha disposto che la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti potrà avvenire fino alle ore 19.00 di sabato 21 gennaio previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento d’identità e per un limite massimo di 50 persone.

I tifosi dell’Akragas per l’acquisto dei biglietti dovranno rivolgersi alla loro società; una volta acquistato, il titolo è incedibile ad altre persone. I supporters della tifoseria organizzata dell’Akragas saranno allocati in apposita area dedicata all’interno dello stadio Tomaselli. La Questura di Caltanissetta, presso la quale stamattina si è svolto un tavolo tecnico, ha predisposto un servizio di ordine pubblico con l’impiego di unità delle Forze di Polizia territoriali e di rinforzo appositamente assegnate del Dipartimento della P.S.



