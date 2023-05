Cronaca 9908

Caltanissetta, neonato muore poco dopo il parto: inutili i tentativi di salvarlo

A quanto pare la donna avrebbe fatto un'ecografia morfologica dalla quale non sarebbero emersi problemi

Rita Cinardi

21 Maggio 2023 16:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-neonato-muore-poco-dopo-il-parto-inutili-i-tentativi-di-salvarlo Copia Link Condividi Notizia

Dramma ieri al Sant'Elia di Caltanissetta dove un bimbo è nato prematuramente in gravissime condizioni. Il piccolo, per il quale i medici, dai pediatri ai rianimatori, hanno fatto di tutto, è nato alla 34esima settimana ma una volta partorito ha subito manifestato gravi problemi congeniti che ne hanno causato il decesso avvenuto poco dopo all'ospedale di Enna. La donna che lo ha partorito, una diciannovenne proveniente da Vallelunga, è madre di tre figli e questo sarebbe stato il quarto. Il parto è avvenuto in pochissimi minuti ma il bimbo è nato con grossisime difficoltà respiratorie e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dopo averlo rianimato i medici lo hanno trasferito in ambulanza, con pediatra e rianimatore a bordo, all'ospedale di Enna, ma anche qui non si è potuto fare nulla per salvarlo viste le gravissime condizioni del bambino.



Dramma ieri al Sant'Elia di Caltanissetta dove un bimbo è nato prematuramente in gravissime condizioni. Il piccolo, per il quale i medici, dai pediatri ai rianimatori, hanno fatto di tutto, è nato alla 34esima settimana ma una volta partorito ha subito manifestato gravi problemi congeniti che ne hanno causato il decesso avvenuto poco dopo all'ospedale di Enna. La donna che lo ha partorito, una diciannovenne proveniente da Vallelunga, è madre di tre figli e questo sarebbe stato il quarto. Il parto è avvenuto in pochissimi minuti ma il bimbo è nato con grossisime difficoltà respiratorie e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dopo averlo rianimato i medici lo hanno trasferito in ambulanza, con pediatra e rianimatore a bordo, all'ospedale di Enna, ma anche qui non si è potuto fare nulla per salvarlo viste le gravissime condizioni del bambino.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare