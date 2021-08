Cronaca 2617

Caltanissetta, neonato di 10 giorni in ospedale con la febbre positivo al coronavirus

Il bimbo è stato trasferito all'ospedale Cervello di Palermo. Positiva anche la zia che lo accompagnava

Rita Cinardi

14 Agosto 2021 09:19

Un bimbo di 10 giorni di Caltanissetta, arrivato con la febbre al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia, è risultato positivo al Covid-19. Ad accompagnare il neonato la zia che, sottoposta a tampone, è risultata a sua volta positiva. I medici hanno disposto il trasferimento del neonato, che non sarebbe in gravi condizioni, all'ospedale Cervello di Palermo. Tra ieri pomeriggio e stanotte all'ospedale Sant'Elia sono state ricoverate sei persone con polmonite da Covid-19, cinque delle quali non vaccinate. L'altra è una paziente con diverse patologie. In provincia di Caltanissetta attualmente si registrano 1.519 positivi, 48 dei quali ricoverati nel reparto di Malattie Infettive.



