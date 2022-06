Eventi 165

"Caltanissetta nell'età dell'oro", il liceo Pietro Mignosi organizza una mostra

Nella mostra saranno esposti i lavori realizzati dagli studenti del Liceo

Redazione

Giorno 23 Giugno prossimo, alle ore 18.00, presso la Sala Frattallone del Palazzo Moncada di Caltanissetta verrà inaugurata la mostra “Caltanissetta nell’età d’oro dello zolfo”, organizzata dal liceo classico paritario " Pietro Mignosi" di Caltanissetta. Nella mostra saranno esposti i lavori realizzati dagli studenti del Liceo Pietro Mignosi nell'ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che, nel corrente anno scolastico, hanno consentito di sviluppare e approfondire la conoscenza della storia di Caltanissetta, soffermandosi, in particolare, sul periodo in cui, nella città, era fiorente l'industria dell'estrazione dello zolfo.

Le attività programmate dal Liceo Mignosi sono state realizzate in collaborazione con la Pro Loco di Caltanissetta e sono state coordinate, oltre che dalla prof.ssa Luigia Perricone, coordinatrice delle attività didattico educative, dai prof. Barbara Atturio, Alida Cammarata, Fiorella Falci, Rodolfo Falzone, Erina Rinaldi. Per la realizzazione del progetto gli studenti si sono divisi in tre gruppi occupandosi, rispettivamente, della parte storica, scientifica e letteraria, con approfondimenti sulle caratteristiche dello zolfo e sulla sua utilità, sulla storia di Caltanissetta e sui letterati che, nelle loro opere, hanno parlato delle miniere e della vita dei minatori. Le lezioni di approfondimento sono state sviluppate dalle professoresse Rosanna Zaffuto Rovello, Fiorella Falci, Luisella Cravotta e dal presidente della PRO LOCO, Luca Miccichè. Sono state organizzate anche delle interessanti visite guidate, quali quelle del centro storico di Caltanissetta, del Complesso Minerario Trabia Tallarita, con la guida del signor Savatore Presti e del museo mineralogico, con la guida del prof. Enrico Curcuruto. Gli alunni hanno visitato anche la tipolitografia Paruzzo per capire come impostare i lavori grafici e digitali da realizzare e stampare a conclusione di tutte le attività. Sono stati realizzati dei cartelloni e un video che verranno esposti nei giorni 23, 24 e 25 giugno, nella sala Frattalone del palazzo Moncada. Il progetto ha consentito agli alunni del liceo di acquisire diverse competenze disciplinari e trasversali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skills. Gli alunni, inoltre, hanno potuto conoscere in maniera approfondita un importante periodo della storia di Caltanissetta, sviluppando il senso di identità e di appartenenza al territorio in cui vivono.Di seguito i nomi dei ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione della mostra e che si occuperanno anche dell'accoglienza:Castiglione Aurora, Colombo Sofia, Lo Faso Carla Federica, Mastrosimone Chiara, Petitto Mattia, Russo Antonio Jacopo, Vallone Giuseppe Francesco Maria, Della Classe Terza; D'amico Carlo, Giordano Matteo, Petitto Luigi Elia, Stagno Francesco della classe quarta.



