Attualita 707

"Caltanissetta nella storia", gli scatti di Luigi Leonardi tra le Vare dei Biangardi

La mostra verrà inaugurata venerdì nella sala espositiva delle Vare

Redazione

30 Agosto 2023 08:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-nella-storia-gli-scatti-di-luigi-leonardi-tra-le-vare-dei-biangardi Copia Link Condividi Notizia

La storia e l'atmosfera degli anni '60 e ‘70 a Caltanissetta prendono vita attraverso gli obiettivi fotografici di Luigi Leonardi, in una straordinaria mostra che si terrà presso la Sala espositiva delle Vare dal 1 al 7 settembre. L'esposizione è curata con attenzione ai dettagli e alla narrazione visiva, con l'obiettivo di catturare l'essenza di un'epoca che ha lasciato un'impronta indelebile sulla città e sulla società.

La mostra "Caltanissetta nella storia – viaggio fotografico nella Caltanissetta che fu" presenta un'ampia selezione di fotografie in bianco e nero, ritraendo momenti di vita quotidiana, eventi culturali, luoghi iconici e volti di persone che hanno vissuto e contribuito a definire quel ventennio. Le immagini, scattate con maestria da Luigi Leonardi, famoso fotografo nisseno, catturano l'autenticità e l'intimità di quegli anni, regalando al pubblico una prospettiva unica sul passato.

Le foto esposte rappresentano un viaggio nel tempo, permettendo agli spettatori di immergersi nelle atmosfere degli anni '60 e ‘70 a Caltanissetta. Gli scatti documentano momenti di gioia, di riflessione e di cambiamento, offrendo una finestra sulla cultura, la moda, l'architettura e le dinamiche sociali di quel periodo cruciale. Ogni immagine diventa un frammento di memoria, un ponte tra il passato e il presente.

L'inaugurazione della mostra si terrà venerdì 1 settembre alle 18:30 presso la Sala espositiva delle Vare. La mostra "Caltanissetta nella storia" rappresenta un omaggio tangibile a un periodo storico significativo, fornendo uno spaccato suggestivo di una città in trasformazione. L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 1 al 7 settembre, con orari di visita dalle 16:00 alle 20:00. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nell'incanto del passato attraverso l'arte della fotografia.

L’iniziativa apre ufficialmente il cartellone ideato dall’associazione Giovedì Santo “Caltanissetta, itinerari di identità”, promosso con il Comune di Caltanissetta e che si inserisce nella raccolta “Bella d’estate” del settembre nisseno. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito web e la pagina Facebook dell'associazione Giovedì Santo.



La storia e l'atmosfera degli anni '60 e ?70 a Caltanissetta prendono vita attraverso gli obiettivi fotografici di Luigi Leonardi, in una straordinaria mostra che si terrà presso la Sala espositiva delle Vare dal 1 al 7 settembre. L'esposizione è curata con attenzione ai dettagli e alla narrazione visiva, con l'obiettivo di catturare l'essenza di un'epoca che ha lasciato un'impronta indelebile sulla città e sulla società. La mostra "Caltanissetta nella storia - viaggio fotografico nella Caltanissetta che fu" presenta un'ampia selezione di fotografie in bianco e nero, ritraendo momenti di vita quotidiana, eventi culturali, luoghi iconici e volti di persone che hanno vissuto e contribuito a definire quel ventennio. Le immagini, scattate con maestria da Luigi Leonardi, famoso fotografo nisseno, catturano l'autenticità e l'intimità di quegli anni, regalando al pubblico una prospettiva unica sul passato. Le foto esposte rappresentano un viaggio nel tempo, permettendo agli spettatori di immergersi nelle atmosfere degli anni '60 e ?70 a Caltanissetta. Gli scatti documentano momenti di gioia, di riflessione e di cambiamento, offrendo una finestra sulla cultura, la moda, l'architettura e le dinamiche sociali di quel periodo cruciale. Ogni immagine diventa un frammento di memoria, un ponte tra il passato e il presente. L'inaugurazione della mostra si terrà venerdì 1 settembre alle 18:30 presso la Sala espositiva delle Vare. La mostra "Caltanissetta nella storia" rappresenta un omaggio tangibile a un periodo storico significativo, fornendo uno spaccato suggestivo di una città in trasformazione. L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 1 al 7 settembre, con orari di visita dalle 16:00 alle 20:00. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nell'incanto del passato attraverso l'arte della fotografia. L'iniziativa apre ufficialmente il cartellone ideato dall'associazione Giovedì Santo "Caltanissetta, itinerari di identità", promosso con il Comune di Caltanissetta e che si inserisce nella raccolta "Bella d'estate" del settembre nisseno. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito web e la pagina Facebook dell'associazione Giovedì Santo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare