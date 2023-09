Eventi 565

Caltanissetta, nella sala espositiva delle Vare lo spettacolo "Via Matris"

L'appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20.30 in via Napoleone Colajanni

Redazione

Nel giorno in cui la chiesa celebra Maria Addolorata, l’associazione Giovedì Santo di Caltanissetta offre un omaggio commovente e coinvolgente alla figura sacra di Maria Santissima attraverso la rappresentazione teatrale di "Via Matris". Questo evento rappresenta un viaggio emozionante e profondo che ripercorre i momenti più significativi della vita di Maria, con le sue gioie e sofferenze fino a giungere alla sua missione divina, attraverso le emozioni e la spiritualità che circondano questa figura centrale nella fede cattolica.

Il cast, composto interamente da attrici nissene - Giulia Arena, Roberta Barba, Amalia Bilardo, Assunta Burgio e Serena Miceli - offre una rappresentazione straordinaria. Queste donne portano in scena la complessa storia di Maria, guidate dalla voce narrante dell'attore Michele Guagenti e dalle coreografie curate da Paola Pecoraro.

L'appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20.30 presso la Sala Espositiva delle "Vare" in via Napoleone Colajanni. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.



