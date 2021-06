Cronaca 610

Caltanissetta, nella parrocchia San Pietro gli infermieri hanno raccontato il dramma della pandemia

Un pomeriggio all'insegna della condivisione durante il quale gli infermieri hanno raccontato i pianti e la disperazione vissuta da tutti gli operatori sanitari

Redazione

16 Giugno 2021 11:27

Momenti di grande commozione ieri nella parrocchia San Pietro di Caltanissetta dove ieri gli infermieri hanno condiviso i momenti più drammatici della pandemia e le esperienze vissute. Un pomeriggio all'insegna della condivisione durante il quale gli infermieri hanno raccontato i pianti e la disperazione vissuta da tutti gli operatori sanitari (infermieri, medici, oss, personale di supporto, personale del 118 e le associazioni di volontariato), per fronteggiare questa grave crisi sanitaria. Hanno raccontato la disperazione di chi è stato colpito dal COVID 19 e la morte delle persone che non hanno potuto avere una degna sepoltura.

"Volevo ringraziare tutti coloro che ieri 15 giugno 2021 - dice l'infermiere Vincenzo Agrò, uno degli organizzatori dell'evento, insieme a Sara Vilardo - hanno partecipato alla manifestazione in onore degli infermieri, "La giornata del Grazie" . A tutti gli infermieri che hanno raccontato la testimonianza delle esperienze vissute in questo periodo pandemico: Michele Spanò, Giuseppe Provinzano, Daniele Morgana, Irene Favata, Angelo Chessari, Gloria Tirrito e Giuseppe Di Francesco. A tutte le autorità intervenute: vescovo, prefetto, questore, il sindaco di Caltanissetta, il direttore ASP di Caltanissetta, direttore sanitario del P.O. S. Elia, il presidente dell'Ordine dei Medici di Caltanissetta I sindaci dei comuni di Marianopoli, Mazzarino, Niscemi a tutti i primari intervenuti a padre Giuseppe Anfuso ai maestri di musica Emanuele Anzalone e Mario Romeo a Angelo Foderà, a Marcello Livrizzi e a tutti i rappresentanti politici e sindacali; che con la loro presenza hanno dato lustro alla nostra professione. Un grazie va anche al presidente dell'Opi di Caltanissetta Ivano Ferrara e a tutto il consiglio direttivo. Ma un grazie va a tutti gli infermieri per l'impegno e la professionalità che sempre mettono a disposizione per aiutare l'ammalato"



