Cronaca 2793

Caltanissetta, nella notte a fuoco le auto di due casalinghe

In entrambi i casi sono intervenuti i poliziotti delle volanti e della polizia scientifica per i rilievi e i vigili del fuoco

Rita Cinardi

Alle 04.30 circa in Via Colonello Eber, all'altezza del civico 12, ignoti, mediante utilizzo di liquido infiammabile, hanno incendiato l’autovettura Fiat Panda intestata a una casalinga. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco e hanno causato danni in corso di quantificazione. Dal sopralluogo sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. Alle 05.00 circa in Via G. Panzica, per cause in corso di accertamento, si è incendiata l’autovettura Fiat Panda intestata a una casalinga. Danni in corso di quantificazione, in entrambi i casi sono intervenuti i poliziotti delle volanti e della polizia scientifica per i rilievi e i vigili del fuoco.



