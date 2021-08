Cronaca 1522

Caltanissetta nella morsa del caldo: incendi da contrada Niscima a Santa Barbara. Paura per i residenti

In tutta la provincia oggi gli interventi sono stati una trentina. In più, due squadre del comando provinciale di Caltanissetta sono ancora impegnate a Petralia Soprana e a Pergusa

Rita Cinardi

11 Agosto 2021 20:34

Giornata rovente a Caltanissetta oggi dove la colonnina di mercurio ha toccato i 42 gradi. E con il caldo sono tornati anche gli incendi. Tre quelli che oggi pomeriggio hanno tenuto impegnati nel capoluogo i vigili del fuoco: in contrada Niscima, in via Tortorici e a Santa Barbara. Situazione più difficile quella di Santa Barbara dove le fiamme si sono pericolosamente avvicinate alle abitazioni nella zona della scuola elementare. Per fortuna, però, non è stato necessario evacuare le abitazioni. In tutta la provincia oggi gli interventi sono stati una trentina. In più, due squadre del comando provinciale di Caltanissetta sono ancora impegnate a Petralia Soprana e a Pergusa a supporto dei rispettivi comandi provinciali. Situazione critica quella dell'Ennese e delle Madonie dove diverse persone hanno dovuto lasciare le abitazioni in preda al panico.



