Caltanissetta, nel "Giardino della legalità" saranno piantumati alberi per celebrare i bimbi nati nel 2020

Il progetto dell'Inner Wheel Club, dal valore altamente simbolico, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Caltanissetta

Redazione

26 Maggio 2021 10:33

In un momento così difficile per la nostra città, l'Inner Wheel Club di Caltanissetta, in segno di rinascita, ha voluto celebrare la nascita dei bimbi nati nel 2020, con quella di una nuova pianta, simbolo di vita e di speranza. Con questa iniziativa, l'Inner Wheel, sensibile alle problematiche legate all'emergenza pandemica, intende accogliere festosamente tutti i bimbi nati nel 2020 con la messa a dimora di 12 alberi, uno per ogni mese dell'anno. Il progetto, dal valore altamente simbolico, è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, ed in particolare con l'Assessore alle Politiche Sociali Cettina Andaloro che ha collaborato attivamente all'ideazione ed alla realizzazione dei lavori. La cerimonia della piantumazione degli alberi avvera' sabato 29 maggio 2021 alle 10.30, presso il "Giardino della Legalità" nel quartiere San Luca, alla presenza di una rappresentanza dei genitori dei bambini nati nel 2020 e delle Autorità locali.



