Eventi 402

Caltanissetta, Natale in Rosa. Stasera a Santo Spirito il concerto dello Swingin’ Christmas Trio

Una formazione dalle abilità complementari che conquisterà il pubblico con un repertorio Swing e Jazz

Redazione

19 Dicembre 2022 08:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-natale-in-rosa-stasera-a-santo-spirito-il-concerto-dello-swingin-christmas-trio- Copia Link Condividi Notizia

La voce di Debora di Pietra, il pianoforte di Roberto Macrì e la tromba di Carmelo Salemi questa sera, 19 dicembre, nella splendida cornice dell’Abbazia di Santo Spirito, saranno i protagonisti del terzo appuntamento di Natale in Rosa 2022, un percorso all’insegna della buona musica. Un concerto, quello di Swingin’ Christmas Trio, che segue quello tenuto ieri sera a San Paolo dal coro di Mast 79 e Amarte. Una formazione dalle abilità complementari che conquisterà il pubblico con un repertorio Swing e Jazz, selezionato tra i più importanti e conosciuti Standards e le più suggestive songs della tradizione natalizia internazionale.

A impreziosire ancora di più la parrocchia più antica della città, datata intorno al 1100, sarà presente l’illuminazione architetturale che richiama le tonalità del rosa, colori che oltre a infondere serenità e benessere, caratteristiche tipiche di chi si accinge a vivere un momento di bellezza e gradimento, rievocano simbolicamente la “Maternità” e, di conseguenza, invitano a riflettere sulla Natività di Gesù. Tra le antiche pietre risuonerà concerto dal fascino senza tempo che penetrerà negli spettatori travolgendoli di emozione. Il Concerto, proprio come tutti gli altri proposti da Natale in Rosa e dai suoi promotori Tiziano La Marca, Marco Maira e Marco Tumminelli, potrà essere seguito liberamente e gratuitamente in diretta dentro la chiesa fino a esaurimento posti o attraverso la pagina Facebook de “Il Fatto Nisseno”.

I tre artisti che si esibiranno questa sera hanno già all’attivo un interessante e consolidato percorso musicale alle spalle. Debora Di Pietra è stata voce solista/corista dell’Orchestra Pop Siciliana con la quale ha accompagnato Gatto Panceri in suo live. Già voce dei Quinten, ha ottenuto con loro passaggi radiofonici su RadioUno Rai nella trasmissione Demo condotta da Michel Pergolani. Ha partecipato all’Alburni Jazz Festival, aprendo il concerto di Marina Rei, si è esibita in apertura di importanti concerti come quello di Rita Marcotulli a Caltanissetta. Attualmente ha in attivo vari progetti musicali come i Cantamuri e i DD project. Roberto Macrì, ha spaziato in suoi studi in diversi ambiti e discipline musicali. Ha iniziato con il diploma in pianoforte e ha proseguito la sua formazione in Italia e all’estero specializzandosi in didattica strumentale, Pianoforte Jazz, Ingegneria del Suono e dello Spettacolo.

Ha seguito corsi di perfezionamento pianistico tenuti da alcuni dei più importanti Maestri italiani ed è stato premiato in numerosi concorsi. Svolge un'intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in numerose città italiane e all'estero. Ha all'attivo numerosi progetti discografici, collaborando con importanti etichette del settore, e relativi alla sintesi sonora e al sound design. Attualmente è docente titolare di pianoforte presso l'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “G.Verga” di Canicattì. Carmelo Salemi è un trombettista e flicornista che ha iniziato la carriera accademica iscrivendosi al Conservatorio "Arcangelo Corelli" di Messina dove si è anche diplomato. Attualmente insegna Tromba all’Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro" e, parallelamente agli studi classici, si dedica al jazz collaborando con musicisti di fama internazionale.

Il successo dell’iniziativa – grazie alla diffusione via web e agli artisti già molto apprezzati – sta portando sempre più spettatori che da tutto il mondo “rientrano” in quelle chiese che, talvolta, sono rimaste solo un ricordo d’infanzia o di gioventù ma sta anche iniziando a creare un indotto turistico di persone che, dai paesi limitrofi, approfittano per venire a Caltanissetta e visitare la città prima di assistere al concerto. “Ci sentiamo in dovere di continuare a ringraziare per la partecipazione in presenza e tramite i social tutti gli spettatori – hanno commentato gli organizzatori - . Questo ci ricompensa dell’impegno investito nella creazione di un evento realizzato interamente con contributi privati, imprese e associazioni che credono non soltanto in noi ma soprattutto nella città e nella sua potenziale crescita culturale. In particolare il ringraziamento va a DLF Macchine & Servizi, P.M.A., Primaquinta, Giemmeauto, Natural Belle e Verde Amico ma anche alla Diocesi di Caltanissetta e i parroci delle chiese che ci ospitano al loro interno. Non c’è limite alla bellezza che può diffondersi attorno a noi né una gara a chi promuove di più. Invitiamo altri cittadini a seguire il nostro esempio e mobilitarsi per dare impulso, anche con differenti forme d’arte e di cultura, alla bellezza che c’è intorno a noi”. L’appuntamento con il Swingin’ Christmas Trio è per questa sera, lunedì 19 dicembre alle ore 19.30. Si consiglia a chi vorrà seguire il concerto in diretta di arrivare in anticipo nella chiesa Santo Spirito di Caltanissetta. La diretta streaming sulla pagina Facebook del Fatto Nisseno sarà liberamente visibile già dalle 19.30 di domenica 19 dicembre 2022 senza alcuna limitazione.



La voce di Debora di Pietra, il pianoforte di Roberto Macrì e la tromba di Carmelo Salemi questa sera, 19 dicembre, nella splendida cornice dell'Abbazia di Santo Spirito, saranno i protagonisti del terzo appuntamento di Natale in Rosa 2022, un percorso all'insegna della buona musica. Un concerto, quello di Swingin' Christmas Trio, che segue quello tenuto ieri sera a San Paolo dal coro di Mast 79 e Amarte. Una formazione dalle abilità complementari che conquisterà il pubblico con un repertorio Swing e Jazz, selezionato tra i più importanti e conosciuti Standards e le più suggestive songs della tradizione natalizia internazionale. A impreziosire ancora di più la parrocchia più antica della città, datata intorno al 1100, sarà presente l'illuminazione architetturale che richiama le tonalità del rosa, colori che oltre a infondere serenità e benessere, caratteristiche tipiche di chi si accinge a vivere un momento di bellezza e gradimento, rievocano simbolicamente la "Maternità" e, di conseguenza, invitano a riflettere sulla Natività di Gesù. Tra le antiche pietre risuonerà concerto dal fascino senza tempo che penetrerà negli spettatori travolgendoli di emozione. Il Concerto, proprio come tutti gli altri proposti da Natale in Rosa e dai suoi promotori Tiziano La Marca, Marco Maira e Marco Tumminelli, potrà essere seguito liberamente e gratuitamente in diretta dentro la chiesa fino a esaurimento posti o attraverso la pagina Facebook de "Il Fatto Nisseno". I tre artisti che si esibiranno questa sera hanno già all'attivo un interessante e consolidato percorso musicale alle spalle. Debora Di Pietra è stata voce solista/corista dell'Orchestra Pop Siciliana con la quale ha accompagnato Gatto Panceri in suo live. Già voce dei Quinten, ha ottenuto con loro passaggi radiofonici su RadioUno Rai nella trasmissione Demo condotta da Michel Pergolani. Ha partecipato all'Alburni Jazz Festival, aprendo il concerto di Marina Rei, si è esibita in apertura di importanti concerti come quello di Rita Marcotulli a Caltanissetta. Attualmente ha in attivo vari progetti musicali come i Cantamuri e i DD project. Roberto Macrì, ha spaziato in suoi studi in diversi ambiti e discipline musicali. Ha iniziato con il diploma in pianoforte e ha proseguito la sua formazione in Italia e all'estero specializzandosi in didattica strumentale, Pianoforte Jazz, Ingegneria del Suono e dello Spettacolo. Ha seguito corsi di perfezionamento pianistico tenuti da alcuni dei più importanti Maestri italiani ed è stato premiato in numerosi concorsi. Svolge un'intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in numerose città italiane e all'estero. Ha all'attivo numerosi progetti discografici, collaborando con importanti etichette del settore, e relativi alla sintesi sonora e al sound design. Attualmente è docente titolare di pianoforte presso l'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale "G.Verga" di Canicattì. Carmelo Salemi è un trombettista e flicornista che ha iniziato la carriera accademica iscrivendosi al Conservatorio "Arcangelo Corelli" di Messina dove si è anche diplomato. Attualmente insegna Tromba all'Istituto Comprensivo Statale "Agrigento Centro" e, parallelamente agli studi classici, si dedica al jazz collaborando con musicisti di fama internazionale. Il successo dell'iniziativa - grazie alla diffusione via web e agli artisti già molto apprezzati - sta portando sempre più spettatori che da tutto il mondo "rientrano" in quelle chiese che, talvolta, sono rimaste solo un ricordo d'infanzia o di gioventù ma sta anche iniziando a creare un indotto turistico di persone che, dai paesi limitrofi, approfittano per venire a Caltanissetta e visitare la città prima di assistere al concerto. "Ci sentiamo in dovere di continuare a ringraziare per la partecipazione in presenza e tramite i social tutti gli spettatori - hanno commentato gli organizzatori - . Questo ci ricompensa dell'impegno investito nella creazione di un evento realizzato interamente con contributi privati, imprese e associazioni che credono non soltanto in noi ma soprattutto nella città e nella sua potenziale crescita culturale. In particolare il ringraziamento va a DLF Macchine & Servizi, P.M.A., Primaquinta, Giemmeauto, Natural Belle e Verde Amico ma anche alla Diocesi di Caltanissetta e i parroci delle chiese che ci ospitano al loro interno. Non c'è limite alla bellezza che può diffondersi attorno a noi né una gara a chi promuove di più. Invitiamo altri cittadini a seguire il nostro esempio e mobilitarsi per dare impulso, anche con differenti forme d'arte e di cultura, alla bellezza che c'è intorno a noi". L'appuntamento con il Swingin' Christmas Trio è per questa sera, lunedì 19 dicembre alle ore 19.30. Si consiglia a chi vorrà seguire il concerto in diretta di arrivare in anticipo nella chiesa Santo Spirito di Caltanissetta. La diretta streaming sulla pagina Facebook del Fatto Nisseno sarà liberamente visibile già dalle 19.30 di domenica 19 dicembre 2022 senza alcuna limitazione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare