Caltanissetta, Natale in Rosa: le note della Disney protagoniste stasera nella parrocchia Santa Lucia

Il concerto vedrà la partecipazione di "The Pop Singers Mast" e i "Little Vocal", componendo un folto numero di cantanti e musicisti di differenti età

Natale in Rosa aveva promesso concerti adatti alle orecchie di tutti. Ed è per risvegliare il “bambino” che c’è in ognuno di noi e, al contempo, educare i più piccoli ad apprezzare la buona musica, che Mariangela Rizza, direttrice artistica della “Mast79”, ha preparato un repertorio ispirato anche alle note della Disney.

Il prossimo appuntamento, che si terrà dalle 19.30 di domenica 19 dicembre alla chiesa Santa Lucia a Caltanissetta, vedrà la partecipazione di “The Pop Singers Mast” e i “Little Vocal”, componendo un folto numero di cantanti e musicisti di differenti età. "Abbiamo voluto creare un calendario che riproponesse gruppi musicali e scuole di musica che già negli anni passati hanno riscosso il successo del pubblico insieme a new entry – hanno spiegato i promotori Tiziano La Marca, Marco Maira e Marco Tumminelli -.

Siamo lieti di aver scommesso in questo progetto ben 3 anni fa e di averlo riprodotto non soltanto in occasione delle festività natalizie ma anche, nel 2021, per il giorno di San Valentino. La città ha apprezzato la nostra determinazione e l’investimento economico sovvenzionato esclusivamente da sponsor privati e ci ha ricompensati nel migliore dei modi. I banchi delle chiese, per una notte teatro del concerto grazie alla gentile concessione e disponibilità dei parroci coinvolti e della Diocesi di Caltanissetta, erano tutti pieni. Il nostro pubblico, però, è stato difficile da quantificare perché moltissimi, non solo da Caltanissetta ma anche dal resto dell’Italia e del mondo, ci hanno seguiti in diretta streaming attraverso le pagine Facebook de <<Il Fatto Nisseno>> e di <<Natale in Rosa>>. Siamo certi che anche la classe di Mast79 riuscirà a conquistare tutto il pubblico”.

La kermesse musicale Natale in Rosa 3 è stata realizzata esclusivamente con il contributo economico del main sponsor DLF e del suo amministratore delegato Delfino La Ferla con la partnership di Giemmeauto di Carmelo Giarratana e Ivan Mosca. L’associazione culturale musicale Mast79 diretta da Mariangela Rizza si presenterà con il coro dei Major choire, ragazzi che studiano diverse discipline, quali il Canto, il Pianoforte, la Chitarra e la Recitazione e che, per il loro talento, hanno partecipato e vinto diversi premi in concorsi nazionali e spettacoli di beneficenza. Tra questi il “Firenze Musical”, “Danza in fiera” e “Je so pazzo” a Roma. Venerdì sera, guidati dalla direttrice artistica Mariangela Rizza, si potranno apprezzare musica e voce dei “The Pop Singers Mast” con Davide Zito (docente di chitarra che si presenta anche in veste di chitarrista) , Alfonso Milazzo, Gloria Gelsomino, Francesca Mastrosimone, Marianna Intorre, Francesco Cereda, Vincenzo Miccichè, Paola Cortese, Miriam Loporto, Alessandra Rigano, Valeria Testa, Martha Messina, Virginia Lomonaco, Francesca Gervasi e Manuela Talluto (tutti presenti in foto).

Ad Aprire il concerto quest’anno saranno i “Little Vocal” della scuola accompagnati da due piccoli pianisti, Francesco Cardillo e Jacopo Baio diretto dalla nostra docente di pianoforte Floriana Gallo.

Fra i Little si esibiranno: Aurora Mulè, Giovanna Annatelli, Giulia Raitano, Alice Bartollotta, Giulia Cammarata, Sophie Melfa, Paola Sortino, Ginevra Lomonaco, Matilde Dorato, Jasmine Nardo, Giulia Cammarata, Marta Falzone, Martina Meli, Elga Pasqualino, Claudia Di Dio.

“I ragazzi – ha sottolineato Mariangela Rizza – canteranno il Natale a loro modo, dedicandolo ai bambini in attesa di doni ma anche al bambino che è in ognuno di noi ed è per questo che, oltre a esibirsi su tipici canto Pop natalizi, il concerto verterà sui brani più famosi della Disney dal Re Leone ad Anastasia, da Tarzan al Gobbo di Notre Dame. Con versioni del tutto inedite, ma che simboleggiano la nascita di nuovi sogni e di nuove speranze”.

Un’esibizione che, si prospetta colorata, armoniosa e affascinante proprio come le istallazioni luminose che saranno proiettate nella facciata della Chiesa. Santa Lucia, per una notte, diventerà la tela di un quadro che trasmetterà la sacralità del Natale e del miracolo di una società che ha voglia e bisogno di rinascere.

Chi volesse assistere al concerto della “The Pop Singers Mast” e “Little Vocal” domenica 19 dicembre alle ore 19.30 potrà recarsi in presenza nella chiesa Santa Lucia di Caltanissetta oppure a distanza attraverso i canali Facebook de “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.



