Caltanissetta, Natale in Rosa: il 6 gennaio l’ultimo appuntamento con Roberta Zitelli Duo a Sant’Agata

La cantante Roberta Zitelli e il suo chitarrista - partner professionale e nella vita privata - Marco Alessi, si esibiranno con un repertorio che attinge all’esperienza dell’artista

Redazione

Dopo la pausa per celebrare con familiari e amici le festività della Natività e del Capodanno, Natale in Rosa 2022 torna per il suo ultimo, imperdibile appuntamento. Protagonisti di questa ultima notte magica, che illuminerà le Navate della chiesa di Sant’Agata con le tonalità del rosa e le illuminazioni architetturali nella facciata esterna, sarà il “Roberta Zitelli Duo”. La cantante Roberta Zitelli e il suo chitarrista - partner professionale e nella vita privata - Marco Alessi, si esibiranno con un repertorio che attinge all’esperienza dell’artista spaziando tra Soul, R&B, Jazz, Pop, Rock, Blues, Funk e Disco.

Il curriculum della cantante è stato costruito grazie all’esperienza maturata durante gli anni di studio di Canto Jazz, Canto Moderno e Pianoforte con i Maestri R.Bentivoglio, A.Leotta, A.Nilletti Alejandro Saorin Martinez, Daniele Riggi. Tra le collaborazioni come Corista in Orchestra ha avuto importanti esperienze con Mario Biondi, Ron, Mario Venuti, Paolo Belli, Giusy Ferreri, Amedeo Minghi, Alex Britti, Alexia, Riccardo Fogli, Annalisa Minetti, Irene Fornaciari, Manuela Villa, Francesca Alotta, Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci, Giancarlo Guerrieri, Gianni Bella, Beans, Plinio Maggi, Umberto Balsamo, Jenny B. Ha collaborato con Studi di Registrazione e Produzioni: SEAMUSICA di Salvo La Rosa e Tony Ranno, TRP Music di Riccardo Samperi, Ibleart StudioRecording, CAMS Arti e Mestieri dello Spettacolo, Rec Studio di Aldo Giordano.

Non sono mancate le partecipazioni in Musical, Cinema e Televisone con il Musical “Casanova” (Fioretta Mari - Direttore Artistico Stage Formazione Musical, Valentina Spampinato e Raffaele Paganini -Coreografie, Lara Fabian - vocal coaching e supervisione musicale); Mezzogiorno in Famiglia su Rai Due con l’Orchestra del Maestro Gianni Mazza e il Film “Malavoglia” con la regia di Pasquale Scimeca. Una performance, quella che si prospetta nella prima settimana del 2023, che consentirà di chiudere in grande stile Natale in Rosa 2022.

Tiziano La Marca, Marco Tumminelli e Marco Maira hanno ammesso di essere rimasti molto soddisfatti per questa quarta edizione. “Ancora una volta, grazie al sostegno di sponsor privati e la disponibilità di artisti qualità, siamo riusciti a offrire agli spettatori una rassegna musicale di alto livello. Una grandissima affluenza che abbiamo potuto costatare in presenza, dentro le chiese durante i concerti, ma anche dai numeri registrati dalle dirette streaming messe in onda dalla nostra pagina istituzionale e da quella del media partner <<Il Fatto Nisseno>>. Ancora una volta siamo stati seguiti dai cittadini comodamente accomodati nei loro divani che si trovavano a pochi chilometri dallo spettacolo ma anche da Nisseni emigrati in altre città d’Italia o, addirittura, del mondo. La nostra kermesse è stata sponsorizzata fino al sud America e tutto questo con un semplice passaparola portato avanti in modo autonomo sui social che ha consentito di diffondere la notizia a macchia d’olio”.

Un bilancio, quello dei tre promotori di questa rassegna musicale, che deve essere tracciato per comprendere bene ciò che è stato e, soprattutto, come poter ancora migliorare. Il successo di questa manifestazione dimostra che i Nisseni hanno voglia di condividere momenti di intrattenimento culturale, di poter apprezzare le cose “belle e ben fatte” ma prova anche che è necessario ascoltare l’utenza di base, reale destinataria del messaggio culturale, comprendere i suoi desideri e offrire un evento che possa essere veramente apprezzato e seguito, in presenza o a distanza. Un progetto ben strutturato, dunque, può sopravvivere anche senza contributi pubblici ed è importante che tutti comprendano bene questo aspetto e apprezzino il risultato dell’impegno civico e imprenditoriale di chi, materialmente, ha finanziato l’iniziativa consentendo non soltanto di riconoscere il merito a chi ha creduto in questa iniziativa ma anche di poter contribuire nel creare un processo virtuoso che andrebbe a incoraggiare altri imprenditori locali.

“Un ringraziamento particolare lo vogliamo rivolgere alla Diocesi di Caltanissetta, al Vescovo Mons. Mario Russotto e ai parroci delle chiese coinvolte perché, ancora una volta, hanno consentito di far entrare la nostra musica in questi meravigliosi teatri sacri – hanno concluso La Marca, Maira e Tumminelli -. Un particolare apprezzamento va rivolto a DLF Macchine & Servizi, P.M.A., Primaquinta, Giemmeauto, Natural Belle e Verde Amico e, ovviamente, a tutti gli artisti che fino a questo momento hanno aderito all’iniziativa includendo non soltanto quelli di questa edizione ma anche chi, in precedenza, ha contribuito a innalzare il livello qualitativo e la visibilità di Natale in Rosa”. Per questa ultima serata l’appuntamento con “Roberta Zitelli Duo” è per venerdì 6 gennaio alle ore 19.30 in presenza nella chiesa di Sant’Agata oppure in diretta sulle pagine Facebook di “Natale in Rosa” o “Il Fatto Nisseno”.



