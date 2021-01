Eventi 97

Caltanissetta, Natale in Rosa: il 9 gennaio ultimo appuntamento con TR3 QU4RTI Ensemble

Nella splendida cornice della storica chiesa di Sant’Agata i 4 artisti si cimenteranno in cover con generi e stili musicali diversi

Redazione

07 Gennaio 2021 09:29

È arrivata al termine la seconda edizione di Natale in Rosa che sabato 9 gennaio alle ore 20 concluderà con la sua ultima data in calendario.Un appuntamento particolarmente gradito dal pubblico nisseno e non solo che, oltre a partecipare in presenza, ha seguito le esibizioni musicali anche sui social raggiungendo più di 50.000 visualizzazioni dislocate in tutto il mondo. Ad ascoltare la musica di Women Gospel Mast 79, Debora Di Pietra, Miriana Di Pasquale, Sara Sauta si sono collegati utenti anche dal Venezuela, Belgio, Polonia e Germania.

Il gran finale è affidato ai TR3 QU4RTI Ensemble, un gruppo musicale giovanissimo e di recente formazione composto dalla voce e le note del violino di Laura Gallo, l’Arpa Celtica di Brenda Piscopo e il Violoncello di Laura Verde. Per l’occasione il trio sarà arricchito dalla voce di Alessandro Pistone.

Nella splendida cornice della storica chiesa di Sant’Agata i 4 artisti si cimenteranno in cover con generi e stili musicali diversi, vantando un repertorio abbastanza variegato.

Il gruppo è nato nel marzo del 2019 con l’intento di ravvivare il piacere di ritrovarsi assieme per fare musica e trarre, da questa, godimento.

Chi assisterà sabato 9 gennaio 2021 al concerto non resterà deluso poiché ritroverà sonorità che oscillano dal classico al pop per arrivare fino alle ballad più famose di questi e dei vecchi tempi. Il tutto arrangiato per rendere armonioso il connubio tra un’arpa celtica, un violoncello, un violino e, alternativamente, una o due voci miste.

“Ringraziamo gli sponsor locali per aver creduto nelle potenzialità di questa manifestazione che, date le restrizioni imposte dalla autorità nazionali, si è svolta nell’innovativo palcoscenico digitale – hanno commentato gli organizzatori Tiziano La Marca, Marco Tumminelli, Danilo Lapadura e Marco Maira - Un terreno che ancora non avevamo esplorato ma che ci ha fatto capire essere vitale e particolarmente interessato. Non possiamo che augurare ai nostri spettatori una buona visione per sabato e un arrivederci alla prossima edizione”.



I TR3 QU4RTI Ensemble si esibiranno il 9 gennaio alle ore 20 in streaming nella pagina facebook di “Natale in Rosa”



