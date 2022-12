Attualita 232

Caltanissetta, Natale in Rosa 2022: sabato si apre con Giorgia Anzalone e Roberto Macrì

Previste le dirette streaming per coloro i quali non potranno prendere parte alle quattro manifestazioni

Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 19.30 si terrà a Caltanissetta il primo dei 4 appuntamenti in programma per la kermesse musicale locale “Natale in Rosa”. Giunta alla sua quarta edizione la manifestazione, sostenuta interamente da contributi privati e accolta dentro i luoghi sacri, è diventata un appuntamento molto atteso non soltanto dai Nisseni, che hanno la possibilità di seguire i concerti in diretta, ma anche dal popolo del web che segue la diretta streaming attraverso le pagine Facebook di “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.

Ad aprire la rassegna musicale diffusa saranno la cantante jazz Giorgia Anzalone e il pianista Roberto Macrì. Giorgia Anzalone, laureata in Canto Jazz, ha studiato nei Conservatori di Trapani e Lecce. Svolge attività concertistica con diverse formazioni. Roberto Macrì è laureato in pianoforte classico e jazz. All’esterno della chiesa, per introdurre gli spettatori nella giusta atmosfera e ricordare ai passanti la sacralità della Natività, saranno presenti le illuminazioni artistiche curate da Tiziano La Marca, Marco Tumminelli e Marco Maira.

Creare bellezza, donare armonia e coinvolgere la cittadinanza in un grande unico abbraccio sono gesti che chiunque dovrebbe avvertire e condividere, senza dover attendere che venga proposto dal settore pubblico. Ed è proprio questa sua capacità di essere realizzata esclusivamente con contributi privati che valorizza ancor di più la manifestazione. “Ringraziamo chi continua a credere in noi sponsorizzando l’evento, chi ha iniziato a darci fiducia da quest’anno e gli artisti che si sono proposti per essere inseriti nel calendario – hanno commentato gli organizzatori -. Questa partecipazione, aggiunta agli spettatori che sempre più numerosi seguono l’evento in diretta o in differita, ci ricompensa per il lavoro svolto e auspichiamo di poter offrire, anche quest’anno, una manifestazione all’altezza delle aspettative di tutti”.

Il concerto si terrà nella chiesa Regina Pacis di Caltanissetta dalle ore 19.30. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.



