Caltanissetta, "Natale al borgo Santa Rita" con animali e degustazione di prodotti tipici

L'appuntamento venerdì 29 dicembre a partire dalle ore 18 in un percorso per far rivivere la civiltà contadina

Redazione

Presepe artigianale, degustazione di prodotti locali, esposizione di oggetti della civiltà contadina e attrezzi di antichi mestieri, il recinto a cielo aperto con le pecore, le capre, gli asinelli, le mucche e i vitellini. Appuntamento venerdì 29 dicembre (a partire dalle ore 18) al borgo Santa Rita Pisciacane per un evento natalizio nel segno della valorizzazione del territorio, della tradizione e dell’identità locale.

La serata è organizzata dal movimento civico “Le Spighe” in collaborazione con il Forno Santa Rita di Maurizio Spinello e con l’associazione culturale ricreativa Santa Rita. Nella suggestiva cornice del villaggio, che per l’occasione verrà adornato e illuminato a festa, i visitatori potranno ammirare la Natività in compensato marino e tavole di abete realizzata dal restauratore sancataldese Rosario Prizzi e collocata sulla scalinata della chiesetta. Sarà possibile degustare pane cunzatu, pizze siciliane, ceci bolliti e ceci caliati, formaggi caprini, ricotta calda, pistacchi, panettoni, ciambelle, cavatuna, cuddrureddri e vino. Una banda girerà tra le viuzze del borgo suonando le musiche della tradizione popolare.

Grazie alla società di mutuo soccorso “Cesare Battisti” di San Cataldo, sarà presente una rappresentanza di ricamatrici e di intrecciatori di panieri di vimini. All’iniziativa ha aderito anche l’Associazione Disabili di San Cataldo i cui componenti esporranno alcuni lavori realizzati a mano. L’evento è sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo di San Cataldo e Caltanissetta” nell’ottica della promozione culturale del territorio dell’entroterra siciliano. L’iniziativa è sponsorizzata da: Pasticceria Imera, Panificio Carletta, azienda agricola La Girgentana di Luca Cammarata, azienda agricola di Salvatore Sorce, azienda agricola La Fastuchera, Cuddrireddri di Delia, Tenute Lombardo, Gruppo La Cagnina, Società Battisti e Associazione Disabili di San Cataldo. La grafica dell’evento è stata curata da Santo Edoardo Di Miceli.



