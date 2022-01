Cronaca 4737

Caltanissetta, muore dopo incidente in bici: i suoi organi salveranno altre vite

Nella notte una equipe dell'Ismett di Palermo è arrivata al reparto di Rianimazione diretto dal primario Giancarlo Foresta per eseguire il prelievo

Rita Cinardi

Prelievo d'organi nella notte all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. A donarli un ciclista gelese di 74 anni che dal 14 gennaio era ricoverato in Rianimazione a seguito di un incidente con un'auto. L'uomo, era arrivato in condizioni critiche per una grave emorragia cerebrale, poi le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate. Nella notte una equipe dell'Ismett di Palermo è arrivata al reparto di Rianimazione diretto dal primario Giancarlo Foresta per eseguire l'espianto di fegato e reni. A coordinare l'intervento il referente locale del Centro Regionale Trapianti, la dottoressa Rosalba Parla, affiancata dal caposala Giuseppe Difrancesco. L'accertamento di morte cerebrale è stato eseguito dalla neurologa Giovanna Randisi e dal tecnico di neurofisiopatologia Silvana Scibetta del reparto di Neurologia diretto da Michele Vecchio. Il primario Foresta ancora una volta ha ringraziato i familiari del donatore: "Ringrazio i parenti per l'altruismo dimostrato. Grazie a questi organi altre vite potranno essere salvate".



