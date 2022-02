Cronaca 6559

Caltanissetta, morto al Sant'Elia il quarto ragazzo del tragico incidente di Natale a Niscemi

L'incidente autonomo era avvenuto la notte di Natale. Troppo gravi le ferite riportate dal 17enne che era rimasto l'unico superstite

Rita Cinardi

E' morto Antonino Camagna il 17enne niscemese che la notte di Natale era rimasto vittima di un incidente insieme ad altri tre suoi amici tutti deceduti sul colpo. Il giovane, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia, dove i medici hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, è deceduto oggi pomeriggio. Troppo grave il trauma cranico riportato nell'incidente e i danni celebrali. Nell'incidente autonomo, avvenuto alle porte di Niscemi, sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, erano morti Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni e Alessandro Cirrone, 16 anni. I quattro giovanissimi, che stavano raggiungendo degli amici per festeggiare il Natale, viaggiavano su una Citroen C3 condotta dal ventenne quando sono usciti fuori strada.



