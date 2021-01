Cronaca 4539

Caltanissetta, muore a 47 anni Aldo Baglio: cuore d'oro della Croce Rossa Italiana

Negli ultimi tempi Aldo ha vissuto solo ed era aiutato da amici, parenti e dalla stessa Croce Rossa

Rita Cinardi

17 Gennaio 2021 10:27

E' morto all'età di 47 anni Aldo Baglio, uno dei volontari della sezione nissena della Croce Rossa Italiana. Aldo era molto conosciuto e ben voluto da tutti. Qualche giorno fa era stato ricoverato in Rianimazione a Nicosia per problemi cardiaci dovuti alle sue condizioni precarie di salute. Negli ultimi tempi Aldo ha vissuto solo ed era aiutato da amici, parenti e dalla stessa Croce Rossa che lo aveva "adottato". Viveva in un appartamento in centro storico e dava molto aiuto al magazzino viveri di via Berengario Gaetani. "Un volontario di animo buono - dice il presidente della Croce Rossa Italiana Nicolò Piave - un cuore nobile, sempre disponibile, si dedicava agli altri e non sono parole di circostanza. Aiutava gli altri con grande spirito di solidarietà pur non navigando nell'oro". I funerali di Aldo saranno celebrati lunedì 18 in Cattedrale alle 11.30.



