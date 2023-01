Politica 283

Caltanissetta, mozione della consigliera comunale Matilde Falcone per intitolare un luogo pubblico a Biagio Conte

Nel documento la consigliera comunale spiega l'importanza di approvare la sua mozione in onore del missionario laico

Presentata dalla consigliera comunale Matilde Falcone una mozione per "individuare un luogo pubblico da intitolare a Fratel Biagio Conte, in segno di riconoscenza per il suo impegno civile e morale, per aver sempre predicato la pace come bene supremo e la solidarietà e l’amore strumenti essenziali per i fratelli poveri e bisognosi". Secondo Matilde Falcone "la vita e l’esempio di Fratel Biagio Conte non si possono relegare solo al luogo dove egli sia vissuto e operato, cioè la città di Palermo, ma che sia giusto che la memoria del suo agire sia da esempio per tutta la comunità Siciliana, affinchè a futura memoria, questa figura straordinaria non venga dimenticata, ma celebrata per la sua abnegazione nei confronti degli ultim , nella considerazione che la sua opera di evangelizzazione lo abbia portato a spostarsi a piedi per tutta la nazione e la nostra isola, con numerose visite anche nella città di Caltanissetta, non ultimo il suo pellegrinaggio di pace nel 2015 che lo vide peregrinare per la nostra città, con in spalla la sua Croce, testimoniando un messaggio di Pace e Speranza".



