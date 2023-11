Attualita 167

Caltanissetta, mostra su Conti e Duchi di Casa Savoia: sabato l'inaugurazione

L'iniziativa della delegazione per la Sicilia degli ordini dinastici di Casa Savoia e della delegazione provinciale delle Guardie d’onore Reali Tombe Pantheon di Caltanissetta

Redazione

Per iniziativa della delegazione per la Sicilia degli ordini dinastici di Casa Savoia e della delegazione provinciale dell’Istituto nazionale Guardie d’onore Reali Tombe Pantheon di Caltanissetta sarà inaugurata presso la sede di Palazzo Moncada sabato 11 novembre alle ore 11.00 una mostra iconografica e documentale su Casa Savoia e il suo ruolo nel percorso unitario nazionale. La mostra prevede l’esposizione degli oltre 40 ritratti storici dei Conti e Duchi di Casa Savoia, dal 1713 Sovrani di Sicilia, di Sardegna e dal 1861 del Regno d’Italia, di documenti iconografici, stampe, manifesti pubblicitari, decorazioni e stendardi storici provenienti da collezioni nazionali e siciliane.

Fra gli oggetti esposti una copia simile all’originale della Sacra Sindone, custodita a Torino e donata da Umberto II a San Giovanni Paolo II nel 1983. La mostra ha il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Caltanissetta e sarà aperta per una settimana.



