Cronaca 1845

Caltanissetta, morto l'anziano che si era sparato a un'ascella

Doveva essere trasferito a Palermo ma è morto poco prima

Redazione

E' morto ieri sera all'ospedale Sant'Elia l'uomo di 85 anni che si era sparato un corpo di fucile nella sua abitazione di contrada Gibbara. L'uomo è arrivato con una profonda ferita tra l'ascella e il torace ma ancora cosciente. I medici avevano disposto il trasferimento a Palermo, per il trattamento in un reparto di Chirurgia Toracica, ma purtroppo l'anziano non ce l'ha fatta. Ad intervenire i poliziotti della sezione Volanti i quali hanno appurato che non si trattava di un incidente ma di un suicidio.



