Caltanissetta, morto il 42enne volato giù da un ponte il pomeriggio del 31 dicembre

Si tratterebbe di suicidio. L'uomo aveva lasciato la sua auto poco distante dal punto da cui si è lanciato

Rita Cinardi

E' morto questa mattina al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia S.M., l'uomo di 42 anni che nel pomeriggio del 31 dicembre si era lanciato da un ponte sulla Ss 640 all'altezza del km51. Nel volo da oltre 20 metri il 42enne sancataldese aveva riportato traumi gravissimi. Ad occuparsi delle indagini la polizia di Caltanissetta. Secondo quanto ricostruito l'uomo si sarebbe suicidiato lanciandosi dal ponte dopo aver posteggiato la sua auto accanto al guard rail. Pare che il 42enne non soffrisse di nessun disturbo. Restano ignote le cause del gesto, l'uomo non avrebbe lasciato alcun biglietto.



