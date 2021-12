Cronaca 22547

Caltanissetta piange la scomparsa di Mirko Mattina morto a soli 26 anni

Un giovane solare, allegro, sempre gentile e disponibile. Nella notte un malore improvviso lo ha portato via dai suoi cari

Rita Cinardi

27 Dicembre 2021 11:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-morto-a-26-anni-mirko-mattina-a-giugno-aveva-realizzato-il-sogno-di-aprire-una-pizzeria Copia Link Condividi Notizia

E' morto questa notte all'età di 26 anni Mirko Mattina. Un ragazzo conosciuto e amato in città la cui morte ha lasciato un senso di vuoto e di forte sgomento tra i tanti che lo conoscevano. Il giovane ha avuto un malore ed è stato trasportato in pronto soccorso, purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Mirko, figlio di Vincenzo Mattina, agente di polizia penitenziaria, a giugno aveva realizzato il suo sogno di aprire una pizzeria tutta sua, "L'arte della pizza" in via Bissolati. Un ragazzo allegro, solare e sempre gentile. Mirko lascia il padre, la mamma Fabiola e il fratello Samuele. Nelle prossime ore sarà stabilita la data dei funerali. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto che stanno inondando la bacheca facebook del ragazzo.



E' morto questa notte all'età di 26 anni Mirko Mattina. Un ragazzo conosciuto e amato in città la cui morte ha lasciato un senso di vuoto e di forte sgomento tra i tanti che lo conoscevano. Il giovane ha avuto un malore ed è stato trasportato in pronto soccorso, purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Mirko, figlio di Vincenzo Mattina, agente di polizia penitenziaria, a giugno aveva realizzato il suo sogno di aprire una pizzeria tutta sua, "L'arte della pizza" in via Bissolati. Un ragazzo allegro, solare e sempre gentile. Mirko lascia il padre, la mamma Fabiola e il fratello Samuele. Nelle prossime ore sarà stabilita la data dei funerali. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto che stanno inondando la bacheca facebook del ragazzo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare