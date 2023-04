Politica 1171

Caltanissetta. Morte di Kevin Dhorbul, Aiello (Lega): "Basta incidenti mortali in Via Due Fontane, il Comune intervenga".

Qualche anno fa su quella stessa strada era morto il 19enne Luigi Fonti. Il consigliere della Lega: "La questione è diventata politica"

Redazione

24 Aprile 2023 06:33 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-morte-di-kevin-dhorbul-aiello-lega-basta-incidenti-mortali-in-via-due-fontane-il-comune-intervenga Copia Link Condividi Notizia

Negli ultimi anni in Via Due Fontane si sono verificati troppi incidenti stradali, alcuni con feriti gravi, altri mortali. L’ultimo incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 Aprile 2023, quando a perdere la vita è stato un altro giovane nisseno di 27 anni: Kevin Dhorbul era il suo nome, un ragazzo conosciuto ed apprezzato per le sue qualità umane. In quello scontro altri due giovani sono rimasti gravemente feriti. Un altro incidente stradale mortale risale a pochi anni fa, in quel caso a perdere la vita in quella maledetta via fu Luigi Fonti, un altro giovane ragazzo di 19 anni. La questione è diventata politica: il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, ha presentato una Mozione da dibattere e mettere al voto in Consiglio comunale in programma giovedì pomeriggio, 27 Aprile.

“Transitare da quella strada è diventato pericolosissimo, in quanto alcuni automobilisti e motociclisti percorrono la Via Due Fontane a velocità troppo elevata, spesso concausa principale di incidenti stradali” – dichiara il consigliere Oscar Aiello, che aggiunge: “In quella Via non sono presenti accorgimenti idonei a prevenire gli incidenti e aumentare la percezione di sicurezza stradale. Anzi, l’attuale conformazione strutturale induce in molti a transitare ben oltre i limiti di velocità imposti dal Codice della strada. Stessa cosa – continua Aiello - avviene in altre strade della Città di Caltanissetta, come per esempio: Via Xiboli, Via Salvo, D’Acquisto, Via Rochester, Via Costa, Via G.B. De Cosmi, Via Ferdinando I (solo per citarne alcune)”.

Il problema da affrontare, secondo il Capogruppo della Lega, è la velocità delle macchine e delle moto di passaggio in alcuni tratti stradali, per questo motivo giovedì prossimo se ne discuterà nell’Aula del Consiglio Comunale.

“Troppo è stato il sangue versato su quell’asfalto” - ribadisce Oscar Aiello, aggiungendo: “Dopo quanto accaduto non possiamo rimanere indifferenti dinanzi alla rilevanza sociale di queste tragedie, che hanno coinvolto e continuano a coinvolgere soprattutto giovanissimi. Anche in questi casi è a noi politici che spetta il dovere di individuare delle soluzioni e dare risposte a chi chiede maggiore sicurezza stradale”.

Ritenuto necessario un intervento concreto del Comune volto alla sicurezza e alla salute dei cittadini, presentando la Mozione il Capogruppo Aiello ha formalmente invitato il Consiglio Comunale di Caltanissetta: a manifestare piena solidarietà alle famiglie e alle vittime della strada; ad esprimere la propria adesione ad ogni azione che sarà attivata sul territorio comunale per prevenire, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale; ad impegnare Sindaco e Giunta ad adottare, nel più breve tempo possibile, ogni provvedimento utile a rendere Via Due Fontane più sicura, con la finalità principale di prevenire altri incidenti stradali.

Tra le soluzioni proposte dal consigliere Oscar Aiello vi è: la collocazione, nei tratti più pericolosi, di autovelox fissi ed attivi h24, che in quel modo fungerebbero principalmente da deterrente così come avviene in tante altre città italiane; il potenziamento della rete dei controlli ad una maggiore incisività delle campagne di informazione ed educazione stradale.



Negli ultimi anni in Via Due Fontane si sono verificati troppi incidenti stradali, alcuni con feriti gravi, altri mortali. L'ultimo incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 Aprile 2023, quando a perdere la vita è stato un altro giovane nisseno di 27 anni: Kevin Dhorbul era il suo nome, un ragazzo conosciuto ed apprezzato per le sue qualità umane. In quello scontro altri due giovani sono rimasti gravemente feriti. Un altro incidente stradale mortale risale a pochi anni fa, in quel caso a perdere la vita in quella maledetta via fu Luigi Fonti, un altro giovane ragazzo di 19 anni. La questione è diventata politica: il Capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, ha presentato una Mozione da dibattere e mettere al voto in Consiglio comunale in programma giovedì pomeriggio, 27 Aprile. "Transitare da quella strada è diventato pericolosissimo, in quanto alcuni automobilisti e motociclisti percorrono la Via Due Fontane a velocità troppo elevata, spesso concausa principale di incidenti stradali" - dichiara il consigliere Oscar Aiello, che aggiunge: "In quella Via non sono presenti accorgimenti idonei a prevenire gli incidenti e aumentare la percezione di sicurezza stradale. Anzi, l'attuale conformazione strutturale induce in molti a transitare ben oltre i limiti di velocità imposti dal Codice della strada. Stessa cosa - continua Aiello - avviene in altre strade della Città di Caltanissetta, come per esempio: Via Xiboli, Via Salvo, D'Acquisto, Via Rochester, Via Costa, Via G.B. De Cosmi, Via Ferdinando I (solo per citarne alcune)". Il problema da affrontare, secondo il Capogruppo della Lega, è la velocità delle macchine e delle moto di passaggio in alcuni tratti stradali, per questo motivo giovedì prossimo se ne discuterà nell'Aula del Consiglio Comunale.

"Troppo è stato il sangue versato su quell'asfalto" - ribadisce Oscar Aiello, aggiungendo: "Dopo quanto accaduto non possiamo rimanere indifferenti dinanzi alla rilevanza sociale di queste tragedie, che hanno coinvolto e continuano a coinvolgere soprattutto giovanissimi. Anche in questi casi è a noi politici che spetta il dovere di individuare delle soluzioni e dare risposte a chi chiede maggiore sicurezza stradale". Ritenuto necessario un intervento concreto del Comune volto alla sicurezza e alla salute dei cittadini, presentando la Mozione il Capogruppo Aiello ha formalmente invitato il Consiglio Comunale di Caltanissetta: a manifestare piena solidarietà alle famiglie e alle vittime della strada; ad esprimere la propria adesione ad ogni azione che sarà attivata sul territorio comunale per prevenire, educare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale; ad impegnare Sindaco e Giunta ad adottare, nel più breve tempo possibile, ogni provvedimento utile a rendere Via Due Fontane più sicura, con la finalità principale di prevenire altri incidenti stradali. Tra le soluzioni proposte dal consigliere Oscar Aiello vi è: la collocazione, nei tratti più pericolosi, di autovelox fissi ed attivi h24, che in quel modo fungerebbero principalmente da deterrente così come avviene in tante altre città italiane; il potenziamento della rete dei controlli ad una maggiore incisività delle campagne di informazione ed educazione stradale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare