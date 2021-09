Cronaca 4894

Caltanissetta, morta la donna di Barrafranca rimasta vittima di un incidente sulla Ss626

Quando i medici del 118 sono arrivati la donna era cosciente ma poco dopo è stato necessario intubarla in volo

Rita Cinardi

06 Settembre 2021 08:52

E' morta questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Francesca Catalano, la 73enne di Barrafranca rimasta vittima di un incidente, insieme al marito, ieri pomeriggio sulla Ss 626. La donna che viaggiava come passeggera su una Opel Speedster, guidata dal marito, nel violento impatto era rimasta gravemente ferita. Quando i medici del 118 sono arrivati la 73enne era ancora cosciente ma poco dopo è stato necessario intubarla mentre era in volo sull'elisoccorso. La donna è morta questa mattina. Il marito, G.A., 75 anni, è tutt'ora in osservazione in pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.



