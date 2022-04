Cronaca 534

Caltanissetta, morso da un cane a un polpaccio protesta contro il padrone che va via

Secondo la testimonianza della vittima il padrone del cane gli avrebbe addirittura nuovamente aizzato contro l'animale

Redazione

Azzannato al polpaccio da un cane e il padrone, non solo non avrebbe chiesto scusa, ma gli avrebbe anche aizzato nuovamente il cane contro. Questo quanto raccontato da un nisseno che lunedì pomeriggio stava camminando a piedi in viale Trieste quando è stato morso a un polpaccio da un cane di media taglia. L’uomo, con i jeans strappati, dolorante, e chiaramente risentito, ha protestato per il mancato utilizzo della museruola. Ma il padrone del cane avrebbe semplicemente proseguito la passeggiata senza chiedere scusa. A quel punto la vittima dell’aggressione lo avrebbe inseguito e il padrone del cane, sempre secondo la sua versione, gli avrebbe aizzato l’animale contro dicendogli di non avvicinarsi. A quel punto la vittima dell’aggressione ha contattato la polizia arrivata poco dopo sul posto con una pattuglia. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni dell’uomo e adesso effettueranno delle verifiche sull’accaduto.



