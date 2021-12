Cronaca 201

Caltanissetta, Montante smentisce Venturi: "Mai chiesto soldi e assunzioni"

L'ex leader di Confindustria Sicilia, si difende dalla dichiarazioni rese dall'imprenditore Marco Venturi

Redazione

"Non ho mai chiesto soldi a Marco Venturi da dare al maggiore Orfanello della Guardia di Finanza dopo i controlli eseguiti nella sua azienda. E’ fuori da ogni logica». Lo ha detto Antonello Montante sentito oggi in aula nel corso del processo sul cosiddetto “Sistema Montante” che si celebra in abbreviato dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta e che vede imputato oltre allo stesso ex leader di Confindustria Sicilia altre quattro persone.

Il riferimento è alle dichiarazioni rese da uno dei teste chiave, l’imprenditore ed ex assessore regionale Marco Venturi, il quale nelle scorse udienze aveva dichiarato che Montante gli disse che avrebbe dovuto dare 2.500 euro al maggiore Ettore Orfanello. Montante, secondo il racconto di Venturi aveva motivato la richiesta sostenendo che il maggiore Ettore Orfanello - anche lui imputato nel processo – aveva chiuso un occhio sull’esito dei controlli grazie alla loro amicizia. Sempre a proposito dei suoi rapporti con la Guardia di Finanza Montante ha smentito anche altre accuse: “Il colonnello Ardizzone – ha detto - non mi ha mai chiesto l’assunzione della figlia al Cofidi, lo appresi solo dopo che fu assunta”. Montante in primo grado è stato condannato a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico.

L’ex leader di Confindustria Sicilia oggi è tornato in aula dopo una lunga pausa limitandosi a dire ai giornalisti: “Sto meglio ma non ancora benissimo”. Imputati nel processo d’appello, oltre a Montante, anche l’ex comandante della Guardia di Finanza ed ex capocentro della Dia Gianfranco Ardizzone, il sostituto commissario di polizia Marco De Angelis, il responsabile della sicurezza di Confindustria Diego Di Simone e il questore Andrea Grassi.





