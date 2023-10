Politica 516

Caltanissetta, molte donne accolgono l'appello lanciato da Governo di Lei

Nel corso del dibattito è emersa con grande chiarezza e consapevolezza la necessità di un cambiamento profondo

Redazione

28 Ottobre 2023 12:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-molte-donne-accolgono-lappello-lanciato-da-governo-di-lei Copia Link Condividi Notizia

Si è svolto il primo incontro proposto dall’ “Appello alle donne di Caltanissetta” lanciato da Governo di Lei, associazione femminista e ambientalista, in vista delle prossime elezioni amministrative. Sono intervenute in tante, e la loro presenza ha mostrato quanto desiderio di partecipazione e di politica ci sia tra le donne della Città. Nel corso del dibattito è emersa con grande chiarezza e consapevolezza la necessità di un cambiamento profondo: nel modo di fare politica iniziando dalle relazioni tra le persone e tra le istituzioni e le/i cittadine/i; nell’idea e nella prassi del “potere” che deve essere ricondotto a “servizio”, che abbia come suo unico obiettivo il “bene comune”; che sia volto esclusivamente a trovare soluzioni ai problemi e risposte ai bisogni e alle necessità.

A chi si sta chiedendo se abbiamo “i nomi” cioè se abbiamo individuato le candidate rispondiamo che già tutte le presenti all’incontro sarebbero perfettamente all’altezza del compito di rappresentarci e che ciascuna delle presenti a sua volta è in grado di indicare molte altre donne che possono governare questa Città, perciò questo è un falso problema. L’enfasi ormai da anni posta sulla figura del leader (il maschile non è né casuale né neutro) non solo non riguarda le donne ma è proprio una delle cose che bisogna “capovolgere” per sovvertire il sistema patriarcale che di esse si nutre. Se questo progetto andrà in porto sarà perché si porrà fuori (non contro, termine guerresco che ci è estraneo) dal sistema partendo proprio da una organizzazione interna orizzontale e non verticale, ponendo al centro del suo modo di lavorare la collegialità, operando in modo che ciascuna dia quello che sa e quello che può e prenda quello che le serve, affinché insieme si cresca, come “cresce” il pane che lievita, e che si sparga intorno la fragranza della buona politica. Un passo è stato fatto, se altri ne verranno ci incammineremo.



Si è svolto il primo incontro proposto dall' "Appello alle donne di Caltanissetta" lanciato da Governo di Lei, associazione femminista e ambientalista, in vista delle prossime elezioni amministrative. Sono intervenute in tante, e la loro presenza ha mostrato quanto desiderio di partecipazione e di politica ci sia tra le donne della Città. Nel corso del dibattito è emersa con grande chiarezza e consapevolezza la necessità di un cambiamento profondo: nel modo di fare politica iniziando dalle relazioni tra le persone e tra le istituzioni e le/i cittadine/i; nell'idea e nella prassi del "potere" che deve essere ricondotto a "servizio", che abbia come suo unico obiettivo il "bene comune"; che sia volto esclusivamente a trovare soluzioni ai problemi e risposte ai bisogni e alle necessità. A chi si sta chiedendo se abbiamo "i nomi" cioè se abbiamo individuato le candidate rispondiamo che già tutte le presenti all'incontro sarebbero perfettamente all'altezza del compito di rappresentarci e che ciascuna delle presenti a sua volta è in grado di indicare molte altre donne che possono governare questa Città, perciò questo è un falso problema. L'enfasi ormai da anni posta sulla figura del leader (il maschile non è né casuale né neutro) non solo non riguarda le donne ma è proprio una delle cose che bisogna "capovolgere" per sovvertire il sistema patriarcale che di esse si nutre. Se questo progetto andrà in porto sarà perché si porrà fuori (non contro, termine guerresco che ci è estraneo) dal sistema partendo proprio da una organizzazione interna orizzontale e non verticale, ponendo al centro del suo modo di lavorare la collegialità, operando in modo che ciascuna dia quello che sa e quello che può e prenda quello che le serve, affinché insieme si cresca, come "cresce" il pane che lievita, e che si sparga intorno la fragranza della buona politica. Un passo è stato fatto, se altri ne verranno ci incammineremo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare