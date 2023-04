Attualita 262

Caltanissetta, mobilitazione unitaria settori pubblici "per una nuova stagione del lavoro e dei diritti"

L'iniziativa di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa: assemblea unitaria il 2 maggio davanti la Camera di Commercio

Redazione

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa hanno deciso di promuovere una campagna straordinaria di assemblee nei luoghi di lavoro dei servizi pubblici per avviare una mobilitazione generale che coinvolga le lavoratrici i lavoratori ed i cittadini, fruitori dei servizi pubblici, in funzione della mobilitazione Unitaria di cui in oggetto, fissata in tutto il territorio nazionale.

Per il Sud Italia la Mobilitazione de quo è stata programmata a Napoli per giorno 20 maggio 2023. Detta mobilitazione intende sostenere le richieste unitarie avanzate da Cgil, Cisl e Uil nei confronti del Governo e del Sistema delle imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionale. Pertanto le scriventi esortano tutti i dipendenti del Territorio Nisseno appartenenti al Comparto Funzioni Locali, Funzioni Centrali e Sanità a partecipare ad una assemblea unitaria fissata per il 02 maggio 2023 dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede della Camera di Commercio di Caltanissetta, via Vittorio Emanuele, 38



