Cronaca 1305

Caltanissetta, minore ospite di Pian del Lago punto da una vespa rischia shock anafilattico: salvato dal personale

Immediato l'intervento di poliziotti e ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane in ospedale

Rita Cinardi

03 Ottobre 2021 15:35

Un giovane migrante di 16 anni ospite del centro di accoglienza di Pian del Lago è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in seguito alla puntura di una vespa. Il ragazzo, che si trovava nel padiglione riservato a chi deve fare la quarantena (si tratta comunque di persone tutte negative al tampone), subito dopo essere stato punto ha cominciato ad accusare un malore. I presenti temendo per uno choc anafilattico hanno subito contattato il personale di vigilanza del centro che ha fatto intervenire i sanitari della struttura e un'ambulanza del 118. Il giovane è stato trasportato al Sant'Elia in codice giallo, dunque in condizioni mediamente critiche.



Un giovane migrante di 16 anni ospite del centro di accoglienza di Pian del Lago è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in seguito alla puntura di una vespa. Il ragazzo, che si trovava nel padiglione riservato a chi deve fare la quarantena (si tratta comunque di persone tutte negative al tampone), subito dopo essere stato punto ha cominciato ad accusare un malore. I presenti temendo per uno choc anafilattico hanno subito contattato il personale di vigilanza del centro che ha fatto intervenire i sanitari della struttura e un'ambulanza del 118. Il giovane è stato trasportato al Sant'Elia in codice giallo, dunque in condizioni mediamente critiche.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare